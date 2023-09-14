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Англия
14 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:02
1382
2

Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ

Агенты высказали мнение о подписаниях английских клубом

14 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:02
1382
2
Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Издание The Athletic провело опрос среди агентов, которые участвовали в некоторых больших сделках. Целью было определить худший по их мнению трансфер прошедшего лета.

Первое место занял переход полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов. Немец в пяти матчах за «канониров» в новой кампании не отметился ни одним результативным действием.

На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за рекордные для АПЛ 115 млн фунтов.

Замкнул топ-3 трансфер Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55+5 млн фунтов.

Также негативные отклики получили переходы Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «МЮ», Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси», Калиду Кулибали из «Челси» в «Аль-Хиляль», Ватару Эндо из «Штутгарта» в «Ливерпуль» и Дивока Ориги из «Милана» в «Ноттингем Форест».

Напомним, ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета дал положительный отклик подписанию немца Кая Хаверца.

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Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Александр Пышненко
Челси стоит. Такое ощущение, что они не знают, что делать.
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Gargantua
Челси в антигероях.
нет толку от тех, кого они продают, нет толку и от тех, кого покупают.
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