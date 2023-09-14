Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ
Агенты высказали мнение о подписаниях английских клубом
Издание The Athletic провело опрос среди агентов, которые участвовали в некоторых больших сделках. Целью было определить худший по их мнению трансфер прошедшего лета.
Первое место занял переход полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов. Немец в пяти матчах за «канониров» в новой кампании не отметился ни одним результативным действием.
На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за рекордные для АПЛ 115 млн фунтов.
Замкнул топ-3 трансфер Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55+5 млн фунтов.
Также негативные отклики получили переходы Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «МЮ», Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси», Калиду Кулибали из «Челси» в «Аль-Хиляль», Ватару Эндо из «Штутгарта» в «Ливерпуль» и Дивока Ориги из «Милана» в «Ноттингем Форест».
Напомним, ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета дал положительный отклик подписанию немца Кая Хаверца.
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒖𝒓𝒗𝒆𝒚— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 14, 2023
According to a cross-section of agents involved in some of the biggest transfer deals of the summer...
❌ Worst signing: Kai Havertz pic.twitter.com/DLjKQJBxpo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба
Украинка проиграла в трех сетах
нет толку от тех, кого они продают, нет толку и от тех, кого покупают.