Трансфер Арсенала. Назван худший переход лета-2023 в АПЛ

Издание The Athletic провело опрос среди агентов, которые участвовали в некоторых больших сделках. Целью было определить худший по их мнению трансфер прошедшего лета.

Первое место занял переход полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов. Немец в пяти матчах за «канониров» в новой кампании не отметился ни одним результативным действием.

На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за рекордные для АПЛ 115 млн фунтов.

Замкнул топ-3 трансфер Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55+5 млн фунтов.

Также негативные отклики получили переходы Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «МЮ», Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси», Калиду Кулибали из «Челси» в «Аль-Хиляль», Ватару Эндо из «Штутгарта» в «Ливерпуль» и Дивока Ориги из «Милана» в «Ноттингем Форест».

Напомним, ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета дал положительный отклик подписанию немца Кая Хаверца.

