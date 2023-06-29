Англия29 июня 2023, 15:09 |
42
0
Микель АРТЕТА: «Хаверц разнообразит игру Арсенала»
Тренер «Канониров» – о новичке команды
29 июня 2023, 15:09 |
42
0
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание немецкого хавбека Кая Хаверца из «Челси»:
«Кай – игрок высочайшего уровня. Он большой универсал и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру.
Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал», и все будем рады начать работать с ним, когда начнем предсезонную подготовку».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 11:33 13
Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться
Футбол | 28 июня 2023, 19:17 11
Украинский голкипер рассматривается на замену Андре Онана
Футбол | 28.06.2023, 21:10
Волейбол | 28.06.2023, 21:03
Футбол | 29.06.2023, 12:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2023, 21:15 24
27.06.2023, 16:30 118
28.06.2023, 09:00 2
28.06.2023, 17:11
28.06.2023, 00:15 1
27.06.2023, 22:15 16
28.06.2023, 16:59
28.06.2023, 16:49