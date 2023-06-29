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  4. Микель АРТЕТА: «Хаверц разнообразит игру Арсенала»
Англия
29 июня 2023, 15:09 |
42
0

Микель АРТЕТА: «Хаверц разнообразит игру Арсенала»

Тренер «Канониров» – о новичке команды

29 июня 2023, 15:09 |
42
0
Микель АРТЕТА: «Хаверц разнообразит игру Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание немецкого хавбека Кая Хаверца из «Челси»:

«Кай – игрок высочайшего уровня. Он большой универсал и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру.

Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал», и все будем рады начать работать с ним, когда начнем предсезонную подготовку».

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Микель Артета Арсенал Лондон Кай Хаверц
Источник ФК Арсенал Лондон
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