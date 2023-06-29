Микель АРТЕТА: «Хаверц разнообразит игру Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание немецкого хавбека Кая Хаверца из «Челси»:

«Кай – игрок высочайшего уровня. Он большой универсал и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру.

Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал», и все будем рады начать работать с ним, когда начнем предсезонную подготовку».