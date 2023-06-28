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Англия
28 июня 2023, 22:06 | Обновлено 28 июня 2023, 22:21
872
0

ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Зинченко. Хаверц – игрок лондонского Арсенала

Немецкий футболист покинул «Челси»

28 июня 2023, 22:06 | Обновлено 28 июня 2023, 22:21
872
0
ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Зинченко. Хаверц – игрок лондонского Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально объявил о трансфере 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Игрок покинул «Челси». Контракт с «канонирами» рассчитан до июня 2028 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 65 миллионов фунтов стерлингов. Кай будет выступать за «Арсенал» под 29-м номером.

Хаверц играл за «Челси» с 2020 года. За это время он провел 132 матча за «синих», в которых отличился 32 голами и 15 ассистами.

Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» – украинский защитник Александр Зинченко.

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Арсенал Лондон Кай Хаверц Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Арсенал Лондон
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