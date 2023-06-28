ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Зинченко. Хаверц – игрок лондонского Арсенала
Немецкий футболист покинул «Челси»
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально объявил о трансфере 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.
Игрок покинул «Челси». Контракт с «канонирами» рассчитан до июня 2028 года.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 65 миллионов фунтов стерлингов. Кай будет выступать за «Арсенал» под 29-м номером.
Хаверц играл за «Челси» с 2020 года. За это время он провел 132 матча за «синих», в которых отличился 32 голами и 15 ассистами.
Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» – украинский защитник Александр Зинченко.
We keep moving forward.— Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023
Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e
Welcome to The Arsenal, Kai Havertz 🤩— Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023
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