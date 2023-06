ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Зинченко. Хаверц – игрок лондонского Арсенала

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» официально объявил о трансфере 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Игрок покинул «Челси». Контракт с «канонирами» рассчитан до июня 2028 года.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 65 миллионов фунтов стерлингов. Кай будет выступать за «Арсенал» под 29-м номером.

Хаверц играл за «Челси» с 2020 года. За это время он провел 132 матча за «синих», в которых отличился 32 голами и 15 ассистами.

Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» – украинский защитник Александр Зинченко.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e