ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года

Звездная румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за прием запрещенных препаратов.

В октябре прошлого года Халеп была временно отстранена на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата.

Сегодня же Халеп вынесли вердикт: дисквалификация на четыре года. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Халеп является экс-первой ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема (Роллан Гаррос-2018 и Уимблдон-2019). Суммарно она за карьеру выиграла 24 турнира WTA.

Romanian tennis player Simona Halep has been suspended for a period of four years following breaches of the Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY