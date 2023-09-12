ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Симона Халеп пропустит суммарно четыре года
Звездная румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за прием запрещенных препаратов.
В октябре прошлого года Халеп была временно отстранена на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата.
Сегодня же Халеп вынесли вердикт: дисквалификация на четыре года. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.
Халеп является экс-первой ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема (Роллан Гаррос-2018 и Уимблдон-2019). Суммарно она за карьеру выиграла 24 турнира WTA.
Romanian tennis player Simona Halep has been suspended for a period of four years following breaches of the Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 12, 2023
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