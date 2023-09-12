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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
WTA
12 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:24
4086
5

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года

Симона Халеп пропустит суммарно четыре года

12 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:24
4086
5
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Звездная румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за прием запрещенных препаратов.

В октябре прошлого года Халеп была временно отстранена на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата.

Сегодня же Халеп вынесли вердикт: дисквалификация на четыре года. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Халеп является экс-первой ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема (Роллан Гаррос-2018 и Уимблдон-2019). Суммарно она за карьеру выиграла 24 турнира WTA.

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Источник International Tennis Integrity Agency
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
це по суті кінець її кар'єри, шкода...от ХалепА
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+9
Demid Romanchik
Конец карьеры...Жаль, Симона хорошая теннисистка 
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+7
Анна Савоськіна
Догралася Халепа, можна іти у декрет)))
Ответить
+5
Muskrat2
Допоміг Муратоглу, нічого не скажеш. 
Ответить
+1
KirTheKing
WTA и серене, надо объединиться и создать свой гимн. предлагаю, рассмотреть и утвердить следующий текст гимна: "Щоб усі боялись, Щоб не насміхались!!" ..
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+1
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