15 лет и 94 дня. Самый молодой дебютант в истории сборной Сенегала

9 сентября состоялся матч квалификации к Кубку африканских наций между сборными Сенегала и Руанды. Игра закончилась со счётом 1:1.

Сенегал досрочно гарантировал участие на главном турнире Африки, поэтому на заключительный матч отбора против абсолютного аутсайдера Руанды выпустил очень экспериментальный и молодой состав. Средний возраст команды составил 22.7 года.

Самое интересное событие матча произошло на 71-й минуте, когда на поле появился Амара Диуф – 15-летний левый вингер «Generation Foot», академии, которая в свое время воспитала Садио Мане. Амара родился 7 июня 2008 года. Как сообщает Фабрицио Романо, будущим клубом игрока станет француский «Мец», переход уже согласован.

Amara Diouf became the youngest ever to play for Senegal — born in 2008, 15 years and 94 days. ✨🇸🇳



A LW from Generation Foot academy that produced Sadio Mané.



He’s joining Metz, deal already agreed for the future. 🇫🇷 pic.twitter.com/HuFu4x3CSA