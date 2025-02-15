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  4. Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 18:11 |
427
1

Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо

Батон Забергя не перебрался в Киев, но все еще может оказаться в украинской Премьер-лиге

15 февраля 2025, 18:11 |
427
1
Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо
gazeta.mk. Батон Забергя

«Карпаты» проявляют заинтересованность в услугах 23-летнего центрфорварда албанского клуба «Динамо Сити» Батона Забергя, способного также сыграть на флангах атаки.

По информации албанской прессы, Забергя попал в сферу внимания «Карпат» благодаря результативной игре в элитарном дивизионе местного чемпионата, где в 24 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

Забергя, имеющий гражданство Косово, с 2023 года выступает в Албании, а его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 400 тысячам евро.

В начале этого года сообщалось, что Забергя входит в сферу интересов «Динамо», но в итоге реальных переговоров по этому форварду киевляне так и не вели.

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Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев чемпионат Албании по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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dudigo78
брехня. Карпати ним ніколи не цікавились. нові трансфери до літа не плануються
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Теннис
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