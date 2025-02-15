Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо
Батон Забергя не перебрался в Киев, но все еще может оказаться в украинской Премьер-лиге
«Карпаты» проявляют заинтересованность в услугах 23-летнего центрфорварда албанского клуба «Динамо Сити» Батона Забергя, способного также сыграть на флангах атаки.
По информации албанской прессы, Забергя попал в сферу внимания «Карпат» благодаря результативной игре в элитарном дивизионе местного чемпионата, где в 24 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.
Забергя, имеющий гражданство Косово, с 2023 года выступает в Албании, а его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 400 тысячам евро.
В начале этого года сообщалось, что Забергя входит в сферу интересов «Динамо», но в итоге реальных переговоров по этому форварду киевляне так и не вели.
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