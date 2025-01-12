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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 11:45 | Обновлено 12 января 2025, 11:48
277
1

Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером

Батон Забергия находится в лонг-листе киевского клуба

12 января 2025, 11:45 | Обновлено 12 января 2025, 11:48
277
1
Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером
Getty Images/Global Images Ukraine. Батон Забергия

Киевское «Динамо» может усилиться косоварским нападающим албанского «Динамо Сити» Батоном Забергией, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист не является вариантом номер 1 на усиление позиции страйкера, но точно находится в лонг-листе клуба.

Забергия провел 19 матчей на клубном уровне в текущем сезоне, забил 8 раз и отдал 5 голевых передач, а в ноябре получил дебютный вызов в сборную Косово.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» возьмет на просмотр бразильца.

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Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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MaximusOne
Батон Батонич)))
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