Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером

Киевское «Динамо» может усилиться косоварским нападающим албанского «Динамо Сити» Батоном Забергией, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 23-летний футболист не является вариантом номер 1 на усиление позиции страйкера, но точно находится в лонг-листе клуба.

Забергия провел 19 матчей на клубном уровне в текущем сезоне, забил 8 раз и отдал 5 голевых передач, а в ноябре получил дебютный вызов в сборную Косово.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» возьмет на просмотр бразильца.