Украина. Премьер лига12 января 2025, 11:45 | Обновлено 12 января 2025, 11:48
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Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером
Батон Забергия находится в лонг-листе киевского клуба
12 января 2025, 11:45 | Обновлено 12 января 2025, 11:48
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Киевское «Динамо» может усилиться косоварским нападающим албанского «Динамо Сити» Батоном Забергией, сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, 23-летний футболист не является вариантом номер 1 на усиление позиции страйкера, но точно находится в лонг-листе клуба.
Забергия провел 19 матчей на клубном уровне в текущем сезоне, забил 8 раз и отдал 5 голевых передач, а в ноябре получил дебютный вызов в сборную Косово.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» возьмет на просмотр бразильца.
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