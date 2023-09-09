Украина – Англия. Стали известны стартовые составы
Матч главной команды Украины начнется в 19:00
Сегодня, 9 сентября, во Вроцлаве в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года Украина сыграет с Англией. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 2-е места в отборочной группе.
Стали известны стартовые составы команд Сергея Реброва и Гарета Саутгейта на матч:
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук.
Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллингем, Мэддисон.
Your #ThreeLions to take on Ukraine! 👊 pic.twitter.com/lfykU3pqjq— England (@England) September 9, 2023
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В заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок
Михаилу будет крайне непросто доказать, что он достоит играть на топ-уровне
Радує що Бущан відновився +-
Единственное, что плохо - это то, что некем заменить "привоза" Матвиенко!
И по расстановке Зина, думаю, что будет всё-таки ближе к левому флангу или в центре, а под ним Стёпа.
Яремчук на острие тоже хорошо - пришло время доводить, что он всё-таки ещё не списанный материал. Если не выйдет, то безальтернативно будет всегда Довбик в старте.
Надеюсь так же, что и Мудрика будет достаточно мотивации чтобы англичанам показать на что он действительно способен!