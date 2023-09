Украина – Англия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 сентября, во Вроцлаве в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года Украина сыграет с Англией. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 2-е места в отборочной группе.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Реброва и Гарета Саутгейта на матч:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллингем, Мэддисон.

Your #ThreeLions to take on Ukraine! 👊 pic.twitter.com/lfykU3pqjq