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Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 18:03 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:23
3902
24

Украина – Англия. Стали известны стартовые составы

Матч главной команды Украины начнется в 19:00

09 сентября 2023, 18:03 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:23
3902
24
Украина – Англия. Стали известны стартовые составы
УАФ

Сегодня, 9 сентября, во Вроцлаве в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года Украина сыграет с Англией. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 2-е места в отборочной группе.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Реброва и Гарета Саутгейта на матч:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллингем, Мэддисон.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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Тимчика або караєва краще б з права , але реброву видніше 
Радує що Бущан відновився +-
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+2
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Tasha19
Яремчук неочікуванно.
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+2
Remark
Отличный состав!
Единственное, что плохо - это то, что некем заменить "привоза" Матвиенко! 
И по расстановке Зина, думаю, что будет всё-таки ближе к левому флангу или в центре, а под ним Стёпа.
Яремчук на острие тоже хорошо - пришло время доводить, что он всё-таки ещё не списанный материал. Если не выйдет, то безальтернативно будет всегда Довбик в старте.
Надеюсь так же, что и Мудрика будет достаточно мотивации чтобы англичанам показать на что он действительно способен!
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+1
Тарік1994
Прогнозований склад. Просто поставили найкращих із доступних 
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+1
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DK1961
Конопля только привезти может. Зина после травмы, сомневаюсь очень (он и в лучшей форме имел тенденцию замедлять атаки). Яремчук ни о чем, почему не поставить Довбика!? Тем более, что связка Цыганков-Довбик себя в Жироне хорошо показывает! Тренеру конечно виднее, посмотрим...
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0
AK.228
Всі сподівання на Гаррі😁
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0
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VitosKH
Ну что Зина,докажи... Иначе Судаков и Крыськив
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0
CheMP
дуэль Забарный-Кейн 
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0
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VitosKH
Дубинчака бы вместо Мыколы
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0
Александр Ад
гра  покаже прав Ребров.чи ні.
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0
Сергей Горбачев
Это пи..ец... По факту Ребров выставил просто лучших, и пох кто играл до этого, а кто нет... Зачем Микола на фланге? Зачем Зина в центре, тем более, что он был с травмой? И т.д. и т.п. 
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0
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BUCH
Більше за все переживаю за правий фланг де конопля... Рижиє завжди були гівном!!! А цей взагалі навесні засцяв грати!!! Хочу помилитись! Вперед хлопці!!! Ваш успіх дасть стимул нашим захисникам, тож не підведіть!!!😉
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0
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Demid Romanchik
А чего Бревновчук на картинке?
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-2
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