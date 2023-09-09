Элье ВАИ: «Я не хотел переходить в Челси только ради перехода»

Новичок французского «Ланса» Элье Ваи рассказал, что мог перейти в «Челси», а также назвал еще один клуб, который был близок к его подписанию:

«Я не хотел переходить в «Челси» только для перехода. Франкфуртский «Айнтрахт» был близок к трансферу, даже ближе, чем «Челси». Но им нужно было дождаться ухода Рандаля Коло Муани, а мне было сложно ожидать».

Напомним, 20-летний французский нападающий Элье Ваи в это трансферное окно за 30 миллионов евро перешел в «Ланс» из «Монпелье». В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 19 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах.