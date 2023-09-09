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  4. Элье ВАИ: «Я не хотел переходить в Челси только ради перехода»
Франция
09 сентября 2023, 13:27 |
176
0

Элье ВАИ: «Я не хотел переходить в Челси только ради перехода»

Нападающий «Ланса» рассказал, что мог оказаться в «Челси»

09 сентября 2023, 13:27 |
176
0
Элье ВАИ: «Я не хотел переходить в Челси только ради перехода»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элье Ваи

Новичок французского «Ланса» Элье Ваи рассказал, что мог перейти в «Челси», а также назвал еще один клуб, который был близок к его подписанию:

«Я не хотел переходить в «Челси» только для перехода. Франкфуртский «Айнтрахт» был близок к трансферу, даже ближе, чем «Челси». Но им нужно было дождаться ухода Рандаля Коло Муани, а мне было сложно ожидать».

Напомним, 20-летний французский нападающий Элье Ваи в это трансферное окно за 30 миллионов евро перешел в «Ланс» из «Монпелье». В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 19 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах.

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Элье Ваи Ланс Челси Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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