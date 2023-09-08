Юри ТИЛЕМАНС: «Я говорил Эмери, что пришел в Виллу, чтобы играть»
Полузащитник «Астон Виллы» не очень доволен своим количеством игровых минут.
Бельгийский новичок «Астон Виллы» Юри Тилеманс рассказал, что не очень доволен своим количеством игровых минут на старте сезона:
«Я говорил Эмери, что пришел в «Астон Виллу», чтобы играть. Он понимает меня, но на данный момент предпочитает играть с двумя полузащитниками из прошлого сезона. Он сказал мне, что скоро я получу больше игрового времени».
Напомним, Юри Тилеманс перешел в «Астон Виллу» на права свободного агента из «Лестера». В этом сезоне на его счету 6 матчей и 206 игровых минут, но 113 из них – в квалификации Лиги конференций. За свой новый клуб в АПЛ 26-летний игрок сборной Бельгии еще ни разу не выходил в стартовом составе.
Tielemans: “I told Emery that I came to Villa to play. He understands me, but at the moment, he prefers to play with the two midfielders from last season”, told DH 🟣🔵⚠️ #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2023
“He told me that soon, there will be a succession of games and I’ll get more playing time”. pic.twitter.com/f20YAbctrs
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