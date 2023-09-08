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  4. Юри ТИЛЕМАНС: «Я говорил Эмери, что пришел в Виллу, чтобы играть»
Англия
08 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 08 сентября 2023, 17:39
259
1

Юри ТИЛЕМАНС: «Я говорил Эмери, что пришел в Виллу, чтобы играть»

Полузащитник «Астон Виллы» не очень доволен своим количеством игровых минут.

08 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 08 сентября 2023, 17:39
259
1
Юри ТИЛЕМАНС: «Я говорил Эмери, что пришел в Виллу, чтобы играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

Бельгийский новичок «Астон Виллы» Юри Тилеманс рассказал, что не очень доволен своим количеством игровых минут на старте сезона:

«Я говорил Эмери, что пришел в «Астон Виллу», чтобы играть. Он понимает меня, но на данный момент предпочитает играть с двумя полузащитниками из прошлого сезона. Он сказал мне, что скоро я получу больше игрового времени».

Напомним, Юри Тилеманс перешел в «Астон Виллу» на права свободного агента из «Лестера». В этом сезоне на его счету 6 матчей и 206 игровых минут, но 113 из них – в квалификации Лиги конференций. За свой новый клуб в АПЛ 26-летний игрок сборной Бельгии еще ни разу не выходил в стартовом составе.

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Юри Тилеманс Унаи Эмери Астон Вилла Фабрицио Романо Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
представляю как удивился Эмери.
разве мог он такое заподозрить?
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