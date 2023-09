Николя Пепе скоро покинет Арсенал, но перейдет не в Бешикташ

Правый вингер «Арсенала» Николя Пепе приближается к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер в турецкий клуб является приоритетом игрока сборной Кот-д'Ивуара, переговоры продолжаются. «Арсенал» не будет мешать переходу Николя, поскольку главный тренер команды Микель Артета абсолютно на него не рассчитывает. Предложения из Саудовской Аравии не убедили Пепе попрощаться с европейским футболом.

Интересно, что 2 дня назад инсайдер Николо Скир уже отправил Николя Пепе в «Бешикташ», но сейчас уже удалил соответствующее сообщение в сети Twitter.

Nicolas Pépé, not convinced by Saudi approaches — deal not happening, his priority is now to join Trabzonspor 🇹🇷



Negotiations to follow in order to reach an agreement, as @footmercato called; he’s completely out of Arsenal project.#AFC prepared to give the green light. pic.twitter.com/4OncRa8jve