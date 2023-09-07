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  4. Николя Пепе скоро покинет Арсенал, но перейдет не в Бешикташ
Турция
07 сентября 2023, 20:51 |
468
0

Николя Пепе скоро покинет Арсенал, но перейдет не в Бешикташ

Правого вингера перехватил другой турецкий клуб – «Трабзонспор»

07 сентября 2023, 20:51 |
468
0
Николя Пепе скоро покинет Арсенал, но перейдет не в Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

Правый вингер «Арсенала» Николя Пепе приближается к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер в турецкий клуб является приоритетом игрока сборной Кот-д'Ивуара, переговоры продолжаются. «Арсенал» не будет мешать переходу Николя, поскольку главный тренер команды Микель Артета абсолютно на него не рассчитывает. Предложения из Саудовской Аравии не убедили Пепе попрощаться с европейским футболом.

Интересно, что 2 дня назад инсайдер Николо Скир уже отправил Николя Пепе в «Бешикташ», но сейчас уже удалил соответствующее сообщение в сети Twitter.

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Николя Пепе Трабзонспор Бешикташ Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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