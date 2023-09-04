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Италия
04 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:48
336
0

Форвард Болоньи продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Муса Барроу будет играть в «Аль-Таавуне»

04 сентября 2023, 13:43 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:48
336
0
Форвард Болоньи продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Муса Барроу

Форвард итальянской «Болоньи» Муса Барроу продолжит карьеру в «Аль-Таавуне» из Саудовской Аравии, сообщает Николо Скира.

Сумма трансфера 24-летнего гамбийца составит 8 миллионов евро. Контракт между Барроу и «Аль-Таавуном» рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне в составе «Болоньи» Муса Барроу не играл, а в прошлом сезоне гамбийский форвард сыграл 25 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

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Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
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трансферы Аль-Таавун Муса Барроу Болонья трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
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