Форвард Болоньи продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Форвард итальянской «Болоньи» Муса Барроу продолжит карьеру в «Аль-Таавуне» из Саудовской Аравии, сообщает Николо Скира.

Сумма трансфера 24-летнего гамбийца составит 8 миллионов евро. Контракт между Барроу и «Аль-Таавуном» рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне в составе «Болоньи» Муса Барроу не играл, а в прошлом сезоне гамбийский форвард сыграл 25 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

