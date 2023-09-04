Форвард Болоньи продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Муса Барроу будет играть в «Аль-Таавуне»
Форвард итальянской «Болоньи» Муса Барроу продолжит карьеру в «Аль-Таавуне» из Саудовской Аравии, сообщает Николо Скира.
Сумма трансфера 24-летнего гамбийца составит 8 миллионов евро. Контракт между Барроу и «Аль-Таавуном» рассчитан до 2026 года.
В нынешнем сезоне в составе «Болоньи» Муса Барроу не играл, а в прошлом сезоне гамбийский форвард сыграл 25 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
🔜 Done Deal and confirmed! Musa #Barrow to #AlTaawon from #Bologna for €8M. Contract until 2026. #transfers 🇸🇦 https://t.co/Ls2zMPIdSS— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2023
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