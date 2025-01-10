«Пусть научится побеждать». Полузащитник Мальорки обратился к Асенсио
Дани Родригес прокомментировал драку в полуфинале Суперкубка
9 января состоялся полуфинал Суперкубка Испании, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.
После финального свистка состоялась драка – активнее всего участие принимали футболист «сливочных» Рауль Асенсио и представитель «Мальорки» Пабло Маффео. Полузащитник Дани Родригес («Мальорка») не оставил это без внимания и обратился к Раулю:
«Асенсио слишком молодой и я понимаю его жажду проявить себя. Но нельзя забывать о том, сколько важных игр он проведет в своей карьере. Ему нужно научиться побеждать. Мы считаем, что драка с его стороны – это неправильное решение», – подытожил полузащитник.
В финале Суперкубка «Реал» встретится с «Барселоной» – матч пройдет 12 января. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
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