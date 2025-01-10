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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 07:23 | Обновлено 10 января 2025, 07:58
270
0

Он не нужен Лехии. Металлист 1925 изучает возможность аренды хавбека Динамо

Хавбек Сергей Булеца может продолжить карьеру в харьковском клубе

10 января 2025, 07:23 | Обновлено 10 января 2025, 07:58
270
0
Он не нужен Лехии. Металлист 1925 изучает возможность аренды хавбека Динамо
ФК Лехия. Сергей Булеца

Харьковский «Металлист 1925» заинтересован в аренде украинского полузащитника Сергея Булецы, сообщает футбольный инсайдер Алекс Иванченко.

Булеца в последнее время играл за польскую «Лехию» Гданьск, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Воспитанник киевского клуба вынужден искать новую команду после того, как «Лехия» не включила его в состав на зимние сборы.

Сергей ранее работал под руководством нынешнего главного тренера «Металлиста 1925» Патрика ван Леувена в луганской «Заре». Вероятно, именно ван Леувен является инициатором этого трансфера.

В текущем сезоне Булеца сыграл за «Лехию» 7 матчей чемпионата Польши и 1 игру Кубка, без забитых голов..

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Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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