Он не нужен Лехии. Металлист 1925 изучает возможность аренды хавбека Динамо
Хавбек Сергей Булеца может продолжить карьеру в харьковском клубе
Харьковский «Металлист 1925» заинтересован в аренде украинского полузащитника Сергея Булецы, сообщает футбольный инсайдер Алекс Иванченко.
Булеца в последнее время играл за польскую «Лехию» Гданьск, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо».
Воспитанник киевского клуба вынужден искать новую команду после того, как «Лехия» не включила его в состав на зимние сборы.
Сергей ранее работал под руководством нынешнего главного тренера «Металлиста 1925» Патрика ван Леувена в луганской «Заре». Вероятно, именно ван Леувен является инициатором этого трансфера.
В текущем сезоне Булеца сыграл за «Лехию» 7 матчей чемпионата Польши и 1 игру Кубка, без забитых голов..
#EXCLUSIVE 🚨— Alex Ivanchenko 🇺🇦 (@OlexanderIvanc2) January 9, 2025
🇺🇦 #Metalist1925 are considering Sergiy Buletsa on loan from #Dynamo Kyiv pic.twitter.com/j5ZccGIBk4
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