Он не нужен Лехии. Металлист 1925 изучает возможность аренды хавбека Динамо

Харьковский «Металлист 1925» заинтересован в аренде украинского полузащитника Сергея Булецы, сообщает футбольный инсайдер Алекс Иванченко.

Булеца в последнее время играл за польскую «Лехию» Гданьск, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Воспитанник киевского клуба вынужден искать новую команду после того, как «Лехия» не включила его в состав на зимние сборы.

Сергей ранее работал под руководством нынешнего главного тренера «Металлиста 1925» Патрика ван Леувена в луганской «Заре». Вероятно, именно ван Леувен является инициатором этого трансфера.

В текущем сезоне Булеца сыграл за «Лехию» 7 матчей чемпионата Польши и 1 игру Кубка, без забитых голов..

#EXCLUSIVE 🚨



🇺🇦 #Metalist1925 are considering Sergiy Buletsa on loan from #Dynamo Kyiv pic.twitter.com/j5ZccGIBk4