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10 января 2025, 12:12 | Обновлено 10 января 2025, 12:33
212
1

Игорь КОСТЮК: «Есть позиции, нуждающиеся в усилении. Переговоры ведутся»

Наставник киевского «Динамо» U-19 рассказал о подготовке к Юношеской лиге УЕФА

10 января 2025, 12:12 | Обновлено 10 января 2025, 12:33
212
1
Игорь КОСТЮК: «Есть позиции, нуждающиеся в усилении. Переговоры ведутся»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Наставник киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке к матчам с «Аталантой» в Юношеской лиге УЕФА, потенциальных трансферах и планы на тренировочные сборы:

– 12 января собираемся после отпуска, в следующие два дня двумя группами проходим медосмотр, тренируемся в Киеве, а уже 16 числа выезжаем на тренировочный сбор в Турцию. Там будем готовиться к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА с «Аталантой», который состоится 11 февраля в Манавгате на поле Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi.

– Планируются ли какие-либо кадровые изменения в команде?

– Информация будет уже по факту, как мы соберемся все вместе. Пока ничего сказать не могу. Сейчас ведутся определенные переговоры, есть позиции, нуждающиеся в усилении, к тому же часть игроков поехали на сборы с первой командой. Единственное, что сейчас могу сказать наверняка – к нам вернулся форвард Федор Задорожный, выступавший на правах аренды за «Зарю».

– Учитывая, что матч с «Аталантой» состоится 11 февраля, будут ли вноситься какие-либо изменения в тренировочный процесс во время подготовки к возобновлению сезона?

– Мы будем целенаправленно готовиться к этой игре, также под уровень будущего соперника по Юношеской Лиге УЕФА подбираются оппоненты по контрольным матчам – в частности, мы сыграем спарринги против взрослых команд из ряда европейских чемпионатов.

– Вообще, какая была ваша реакция на жеребьевку? Что думаете о будущем сопернике в Юношеской Лиге УЕФА?

– Из всех возможных вариантов нам выпал самый интересный соперник, поскольку школа «Аталанты» считается одной из самых сильных не только в Италии, но и по всей Европе. Знаю по собственному опыту, а также по отзывам тренеров, которые ездят на международные турниры, то всегда, когда в соревнованиях принимали участие команды «Аталанты» разных возрастов, то они всегда демонстрировали высокий уровень подготовки и против них всегда было тяжело играть.

В то же время всегда с сильным соперником интересно играть, противостоять и в физическом, и в тактическом плане. Это достойный соперник, в поединке с которым будет интересно проявить себя и одержать победу, – рассказал Костюк.

Матч «Динамо» U-19 – «Аталанта» U-19 состоится 11 февраля. Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 Аталанта U-19 Игорь Костюк Динамо Киев Аталанта учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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