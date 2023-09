Два ассиста Месси помогли Интеру Майами победить Лос-Анджелес

Два ассиста Лионеля Месси помогли «Интеру Майами» победить «Лос-Анджелес» (3:1) в матче MLS.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле весь матч за «Интер Майами».

В первом тайме гол забил Факундо Фариас, а во второй половине игры звездный аргентинец Лионель Месси сделал голевые передачи на Жорди Альбу и Леонардо Кампану.

MLS, 4 сентября

Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:3

Голы: Холлингсхед, 90 – Фариас, 14, Альба, 51 (ассист: Месси), Кампана. 83 (ассист: Месси)

Видео голов матча

Facu Farías first goal✅

Toto Avilés first assist✅



We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Leo 🤝 Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023