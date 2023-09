Украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом.

Игра начнется 4 сентября в 05:00 по Киеву.

В основе гостей также заявлен звездный аргентинец Лионель Месси.

How we’re lining up tonight vs LAFC 😤#LAFCvMIA | 10PM ET | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/knXCzul3qx