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Major League Soccer
04 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 05:10
78
0

Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом

Игра начнется 4 сентября в 05:00 по Киеву

04 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 05:10
78
0
Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом.

Игра начнется 4 сентября в 05:00 по Киеву.

В основе гостей также заявлен звездный аргентинец Лионель Месси.

Кривцов выйдет в основе Интера Майами

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Лос-Анджелес (MLS) Интер Майами Сергей Кривцов стартовые составы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси
Источник Sport.ua
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