Major League Soccer04 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 05:10
78
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Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом
Игра начнется 4 сентября в 05:00 по Киеву
04 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 05:10
78
0
Украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч с Лос-Анджелесом.
Игра начнется 4 сентября в 05:00 по Киеву.
В основе гостей также заявлен звездный аргентинец Лионель Месси.
Кривцов выйдет в основе Интера Майами
How we’re lining up tonight vs LAFC 😤#LAFCvMIA | 10PM ET | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/knXCzul3qx— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023
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