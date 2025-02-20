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  4. Без слов. Месси опубликовал пост в Instagram после дебютного гола в 2025
Major League Soccer
20 февраля 2025, 10:17 |
500
1

Без слов. Месси опубликовал пост в Instagram после дебютного гола в 2025

Аргентинец отметился голом в ворота Спортинг Канзас-Сити

20 февраля 2025, 10:17 |
500
1
Без слов. Месси опубликовал пост в Instagram после дебютного гола в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «Интер Майями» Лионель Месси без слов отреагировал на победу своей команды на старте Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где он отличился дебютным голом в 2025 году.

Аргентинец изложил сообщение в своем Instagram, где показал несколько снимков с матча против Спорттинг Канзас-Сити, никак не подписав их.

Фанаты Лео сразу начали хвалить аргентинца в комментариях: «Лучший футболист мира», «Лео Месси, я люблю тебя»!

Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля в 03:00 по Киеву. Победитель противостояния во 2-м раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.

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Лионель Месси Интер Майами Спортинг Канзас-Сити Лига чемпионов КОНКАКАФ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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