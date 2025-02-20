Без слов. Месси опубликовал пост в Instagram после дебютного гола в 2025

Аргентинский форвард «Интер Майями» Лионель Месси без слов отреагировал на победу своей команды на старте Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где он отличился дебютным голом в 2025 году.

Аргентинец изложил сообщение в своем Instagram, где показал несколько снимков с матча против Спорттинг Канзас-Сити, никак не подписав их.

Фанаты Лео сразу начали хвалить аргентинца в комментариях: «Лучший футболист мира», «Лео Месси, я люблю тебя»!

Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля в 03:00 по Киеву. Победитель противостояния во 2-м раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.