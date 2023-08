Ливерпуль хочет купить полузащитника Баварии

Английский «Ливерпуль» собирается купить полузащитника немецкой «Баварии» Райана Гравенберха, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы ведут переговоры по трансферу 21-летнего Гравенберха с понедельника. «Ливерпуль» готов сделать предложение, однако «Баварии» нужно найти замену нидерландцу, который заинтересован в переходе в английский клуб.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Райан Гравенберх сыграл один матч, а за прошлый сезон – 37 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, что «Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника английского «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

Understand Liverpool have confirmed to Bayern they’ve official bid ready to be submitted for Ryan Gravenberch 🚨🔴 #LFC



Clubs in contact since Monday, formal process will start once Bayern will give green light as they need replacement.



Gravenberch wants Liverpool move. pic.twitter.com/5vemH9Y7so