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Италия
31 августа 2023, 15:01 | Обновлено 31 августа 2023, 15:03
626
1

Легенда Ювентуса переходит в Унион

Леонардо Бонуччи переезжает в Германию

31 августа 2023, 15:01 | Обновлено 31 августа 2023, 15:03
626
1
Легенда Ювентуса переходит в Унион
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи перешел в немецкий «Унион», сообщает Фабрицио Романо.

Устная договоренность по поводу трансфера 36-летнего Бонуччи достингута. Итальянец подпишет контракт до июня 2024 года, обсуждается возможность включения опции продления соглашения еще на один сезон. Если все пойдет по плану, то уже сегодня защитник приедет в Берлин.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не выступал, а за прошлый сезон сыграл 26 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что «Ювентус» отправил в аренду во «Фрозиноне» молодого форварда Матиаса Суле.

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трансферы Унион Берлин Ювентус трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Леонардо Бонуччи Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Первый Среди Равных
хто міг подумати, що із великого Ювентуса будуть переходити в якийсь Уніон, щоб грати в Лізі Чемпіонів 
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