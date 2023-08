Легенда Ювентуса переходит в Унион

Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи перешел в немецкий «Унион», сообщает Фабрицио Романо.

Устная договоренность по поводу трансфера 36-летнего Бонуччи достингута. Итальянец подпишет контракт до июня 2024 года, обсуждается возможность включения опции продления соглашения еще на один сезон. Если все пойдет по плану, то уже сегодня защитник приедет в Берлин.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не выступал, а за прошлый сезон сыграл 26 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что «Ювентус» отправил в аренду во «Фрозиноне» молодого форварда Матиаса Суле.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️🔴🇮🇹 #UnionBerlin



Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.



Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h