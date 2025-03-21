Приехали свободные агенты. Спасенный ФСК Мариуполь пригласил новых игроков

Как стало известно Sport.ua, обновленный перволиговый ФСК «Мариуполь», объединившийся с любительским клубом Феникс, в эти дни принимает участие в традиционном Мемориале Эрнеста Юста во Львове.

После того, как клубу из Мариуполя подставил плечо любительский «Феникс» из Львовской области, горожане не исчезнут с футбольной карты Украины. Новый наставник команды Максим Фещук, известный в прошлом нападающий, определяется с потенциальными новобранцами из свободных агентов, которые находятся на просмотре. Согласно регламенту ФСК «Мариуполь» при доукомплектации может рассчитывать только на них.

В расположении горожан находятся игроки хорошо известные по выступлениям за другие команды: Виталий Жупанский из тернопольской «Нивы», Владислав Сидоренко из «Ингульца», Руслан Буряк из «Металлурга», Богдан Мышенко и Дмитрий Махнев из ЮКСА.

24 марта ФСК «Мариуполь» начнет узаконивать отношения с игроками, выступающими за него во второй части сезона.

ФСК «Мариуполь» занимает 10-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 18 очков, и 30 марта в стартовом туре будет принимать во Львове команду «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Ранее сообщалось, что вскоре должно официально состояться объединение команды ФСК «Мариуполь», играющего в Первой лиге, и аматорского клуба «Феникс» Подмонастырь.