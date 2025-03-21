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Украина. Первая лига
21 марта 2025, 21:57 | Обновлено 21 марта 2025, 22:11
697
0

Приехали свободные агенты. Спасенный ФСК Мариуполь пригласил новых игроков

Обновленный клуб определяется с потенциальными новичками

21 марта 2025, 21:57 | Обновлено 21 марта 2025, 22:11
697
0
Приехали свободные агенты. Спасенный ФСК Мариуполь пригласил новых игроков
Instagram. Максим Фещук

Как стало известно Sport.ua, обновленный перволиговый ФСК «Мариуполь», объединившийся с любительским клубом Феникс, в эти дни принимает участие в традиционном Мемориале Эрнеста Юста во Львове.

После того, как клубу из Мариуполя подставил плечо любительский «Феникс» из Львовской области, горожане не исчезнут с футбольной карты Украины. Новый наставник команды Максим Фещук, известный в прошлом нападающий, определяется с потенциальными новобранцами из свободных агентов, которые находятся на просмотре. Согласно регламенту ФСК «Мариуполь» при доукомплектации может рассчитывать только на них.

В расположении горожан находятся игроки хорошо известные по выступлениям за другие команды: Виталий Жупанский из тернопольской «Нивы», Владислав Сидоренко из «Ингульца», Руслан Буряк из «Металлурга», Богдан Мышенко и Дмитрий Махнев из ЮКСА.

24 марта ФСК «Мариуполь» начнет узаконивать отношения с игроками, выступающими за него во второй части сезона.

ФСК «Мариуполь» занимает 10-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 18 очков, и 30 марта в стартовом туре будет принимать во Львове команду «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Ранее сообщалось, что вскоре должно официально состояться объединение команды ФСК «Мариуполь», играющего в Первой лиге, и аматорского клуба «Феникс» Подмонастырь.

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ФСК Мариуполь Украинская Премьер-лига Первая лига Украины свободный агент трансферы Максим Фещук Феникс Подмонастырь Руслан Буряк Богдан Мышенко Дмитрий Махнев Нива Тернополь Ингулец Металлург Запорожье ЮКСА Тарасовка трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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