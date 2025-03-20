Любительский клуб из Львовской области заменит команду Первой лиги

20 марта состоится объединение ФСК «Мариуполя», который играет в Первой лиге, и любительского клуба «Феникс» (Подмонастырь).

Команда из Львовской области продолжит выступление во втором по силе дивизионе Украины. Такое решение было принято из-за финансовых долгов «Мариуполя».

Руководство «Феникса» полностью погасит долги другого клуба, которые составляют ориентировочно пять миллионов гривен, а также отдаст футболистам часть заработной платы за предыдущие месяцы.

Во второй части сезона клуб будет выступать под названием «Мариуполь», а в кампании 2025/26 вернется к прежнему названию. Главный тренер «Феникса» Максим Фещук приступил к формированию состава на предстоящий матч, который состоится 30 марта.

Сообщается, что клуб будет базироваться во Львове и сделает ставку на свободных игроков с опытом выступления в УПЛ, чтобы сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон.

В первой половине сезона ФСК «Мариуполь» занял шестое место в Группе B и продолжит борьбу в группе «Выбывание». 30 марта клуб сыграет против «Прикарпатья».