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Украина. Первая лига
20 марта 2025, 13:11 | Обновлено 20 марта 2025, 13:31
436
0

Любительский клуб из Львовской области заменит команду Первой лиги

«Феникс» Подмонастырь будет играть вместо ФСК «Мариуполя»

20 марта 2025, 13:11 | Обновлено 20 марта 2025, 13:31
436
0
Любительский клуб из Львовской области заменит команду Первой лиги
Instagram. ФК Феникс

20 марта состоится объединение ФСК «Мариуполя», который играет в Первой лиге, и любительского клуба «Феникс» (Подмонастырь).

Команда из Львовской области продолжит выступление во втором по силе дивизионе Украины. Такое решение было принято из-за финансовых долгов «Мариуполя».

Руководство «Феникса» полностью погасит долги другого клуба, которые составляют ориентировочно пять миллионов гривен, а также отдаст футболистам часть заработной платы за предыдущие месяцы.

Во второй части сезона клуб будет выступать под названием «Мариуполь», а в кампании 2025/26 вернется к прежнему названию. Главный тренер «Феникса» Максим Фещук приступил к формированию состава на предстоящий матч, который состоится 30 марта.

Сообщается, что клуб будет базироваться во Львове и сделает ставку на свободных игроков с опытом выступления в УПЛ, чтобы сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон.

В первой половине сезона ФСК «Мариуполь» занял шестое место в Группе B и продолжит борьбу в группе «Выбывание». 30 марта клуб сыграет против «Прикарпатья».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Феникс Подмонастырь аматорский футбол Максим Фещук
Николай Титюк Источник: UA-Football
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