Любительский клуб из Львовской области заменит команду Первой лиги
«Феникс» Подмонастырь будет играть вместо ФСК «Мариуполя»
20 марта состоится объединение ФСК «Мариуполя», который играет в Первой лиге, и любительского клуба «Феникс» (Подмонастырь).
Команда из Львовской области продолжит выступление во втором по силе дивизионе Украины. Такое решение было принято из-за финансовых долгов «Мариуполя».
Руководство «Феникса» полностью погасит долги другого клуба, которые составляют ориентировочно пять миллионов гривен, а также отдаст футболистам часть заработной платы за предыдущие месяцы.
Во второй части сезона клуб будет выступать под названием «Мариуполь», а в кампании 2025/26 вернется к прежнему названию. Главный тренер «Феникса» Максим Фещук приступил к формированию состава на предстоящий матч, который состоится 30 марта.
Сообщается, что клуб будет базироваться во Львове и сделает ставку на свободных игроков с опытом выступления в УПЛ, чтобы сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон.
В первой половине сезона ФСК «Мариуполь» занял шестое место в Группе B и продолжит борьбу в группе «Выбывание». 30 марта клуб сыграет против «Прикарпатья».
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