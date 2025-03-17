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Украина. Первая лига
17 марта 2025, 12:57 |
1333
0

Любительский клуб из Львовской области может попасть в Первую лигу

«Феникс» погасит долги ФСК «Мариуполь» и займет его место

17 марта 2025, 12:57 |
1333
0
Любительский клуб из Львовской области может попасть в Первую лигу
Instagram. ФК Феникс

Любительский клуб из Львовской области «Феникс» (Подмонастырь) получил шанс сыграть в Первой лиге Украины вместо другой команды.

Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов ранее заявил, что из-за финансовых трудностей в команде осталось всего два футболиста. Теперь стало известно, что место клуба в Первой лиге может занять «Феникс», руководство которого готово погасить долги в размере пяти миллионов гривен.

Коллектив из Подмонастыря в текущем сезоне будет играть под названием «Мариуполь», а в кампании 2025/26 вернется к прежнему имени «Феникс». Главный тренер любительского клуба Максим Фещук лаконично прокомментировал такое развитие ситуации:

«Пока что говорить о чем угодно преждевременно – поэтому я не могу сейчас рассказать о какой-либо конкретике. Все находится в процессе», – сообщил наставник.

В первой половине сезона ФСК «Мариуполь» занял шестое место в Группе B и продолжит борьбу в группе «Выбывание». 30 марта клуб должен сыграть против «Прикарпатья».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Феникс Подмонастырь
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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