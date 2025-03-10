Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии
Украина. Первая лига
10 марта 2025, 20:23 | Обновлено 10 марта 2025, 20:27
670
0

Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии

У клуба ФСК «Мариуполь» на контракте осталось два футболиста

10 марта 2025, 20:23 | Обновлено 10 марта 2025, 20:27
670
0
Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии
ФСК Мариуполь. Олег Красноперов

Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды Первой лиги:

«Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии «Мариуполя» с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла».

ФСК «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что единственной командой ПФЛ, еще не начинавшей подготовку ко второй части сезона, является именно ФСК «Мариуполь».

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер далеки от чемпионской игры»
Известно, что Шахтер сделает с Пушичем, если тот не выиграет золото УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками
ФСК Мариуполь Первая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация чемпионат Украины по футболу Олег Красноперов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Бокс | 10 марта 2025, 02:10 2
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»

Украинский боксер оценил силу удара Даниэля Дюбуа

Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом
Футбол | 10 марта 2025, 14:26 12
Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом
Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом

Ярослав Ракицкий объявил о создании собственного агентства

Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Другие виды | 09.03.2025, 21:23
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2025, 01:36
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Футбол | 10.03.2025, 18:40
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 24
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 2
Бокс
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 58
Другие виды
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 4
Бокс
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 3
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем