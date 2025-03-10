Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии

Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды Первой лиги:

«Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии «Мариуполя» с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла».

ФСК «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что единственной командой ПФЛ, еще не начинавшей подготовку ко второй части сезона, является именно ФСК «Мариуполь».