Минус один клуб. Стало известно, когда команда Первой лиги заявит о снятии
У клуба ФСК «Мариуполь» на контракте осталось два футболиста
Главный тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды Первой лиги:
«Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.
Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии «Мариуполя» с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла».
ФСК «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.
Ранее сообщалось, что единственной командой ПФЛ, еще не начинавшей подготовку ко второй части сезона, является именно ФСК «Мариуполь».
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