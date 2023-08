ОФИЦИАЛЬНО: Форвард Ювентуса перешел во Фрозиноне

Форвард туринского «Ювентуса» Матиас Суле продолжит карьеру в составе «Фрозиноне».

20-летний аргентинец перешел в команду-новичок Серии А на правах аренды на один сезон.

Матиас Суле — воспитанник системы «Ювентуса». В первой команде туринского клуба аргентинец дебютировал в прошлом сезоне и сыграл за нее 19 матчей, в которых забил один гол.

Matias Soule joins @Frosinone1928 on loan.



All the best, Mati! 💪