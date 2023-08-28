Италия28 августа 2023, 21:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО: Форвард Ювентуса перешел во Фрозиноне
Новичок Серии А ареновал Матиаса Суле
28 августа 2023, 21:17 |
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Форвард туринского «Ювентуса» Матиас Суле продолжит карьеру в составе «Фрозиноне».
20-летний аргентинец перешел в команду-новичок Серии А на правах аренды на один сезон.
Матиас Суле — воспитанник системы «Ювентуса». В первой команде туринского клуба аргентинец дебютировал в прошлом сезоне и сыграл за нее 19 матчей, в которых забил один гол.
Matias Soule joins @Frosinone1928 on loan.— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 28, 2023
All the best, Mati! 💪
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