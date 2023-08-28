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  4. ОФИЦИАЛЬНО: Форвард Ювентуса перешел во Фрозиноне
Италия
28 августа 2023, 21:17 |
811
0

ОФИЦИАЛЬНО: Форвард Ювентуса перешел во Фрозиноне

Новичок Серии А ареновал Матиаса Суле

28 августа 2023, 21:17 |
811
0
ОФИЦИАЛЬНО: Форвард Ювентуса перешел во Фрозиноне
juvefc.com. Матиас Суле

Форвард туринского «Ювентуса» Матиас Суле продолжит карьеру в составе «Фрозиноне».

20-летний аргентинец перешел в команду-новичок Серии А на правах аренды на один сезон.

Матиас Суле — воспитанник системы «Ювентуса». В первой команде туринского клуба аргентинец дебютировал в прошлом сезоне и сыграл за нее 19 матчей, в которых забил один гол.

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Матиас Суле Ювентус Фрозиноне аренда игрока трансферы Серии A трансферы
Источник ФК Ювентус
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