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Англия
29 августа 2023, 20:43 | Обновлено 29 августа 2023, 21:04
1241
0

ВИДЕО. Капитан Ньюкасла принял участие в уличной драке. Угрожали застрелить

Джамал Ласселл сумел защитить младшего брата от хулиганов

29 августа 2023, 20:43 | Обновлено 29 августа 2023, 21:04
1241
0
ВИДЕО. Капитан Ньюкасла принял участие в уличной драке. Угрожали застрелить
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Ласселлс

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс принял участие в уличной драке в центре города, в ходе которой он нанес ответный удар оппоненту в голову, поскольку банда угрожала застрелить его самого и его брата.

На видео видно, как защитник «Ньюкасла» участвовал в драке во время вечеринки. Группа из шести-восьми человек предположительно напала на 29-летнего капитана Сорок. Сообщается, что банда угрожала застрелить Ласселлса во время инцидента.

Полиция расследует драку в центре города с участием капитана «Ньюкасла» Джамаала Ласселлса. Офицеры полиции Нортумбрии были вызваны после столкновения на Вестгейт-роуд в Ньюкасле ранним утром в воскресенье, 20 августа.

Ласселлес вернулся в Тайнсайд после поражения «Ньюкасла» от «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и провел вечер со своим младшим братом и другом. Наставник Эдди Хоу дал команде два выходных.

Когда друзья вышли из ночного клуба Chinawhite, мужчина ударил локтем 19-летнего брата Ласселлса в горло. Один из свидетелй говорит, что защитник Ньюкасл вмешался и оттолкнул мужчину. Сообщается, что затем в Ласселлса бросили бутылку, которая едва не попала ему в голову. Группа из шести-восьми человек якобы затем напала на 29-летнего футболиста, и его били со всех сторон.

Дмамалу удалось повалить одного из мужчин на пол, но его брат был ранен в лицо и истекал кровью. Тем временем, их друг получил удар по голове и потерял сознание. Во время драки нападавшие сказали, что собираются застрелить Ласселлса.

На видео видно, что Ласселлс наклонился над одним из мужчин на дороге и призвал к спокойствию, однако его ослепили и ударили по лицу. В ответ он нанем удар в сторону того же человека. Источники сообщают, что уроженец Ноттингема на протяжении всего инцидента действовал в порядке самообороны и пытался защитить своего брата-подростка.

Затем группа мужчин убежала еще до прибытия служб экстренной помощи, а друг Ласселлса был доставлен в больницу.

Свидетели говорят, что боялись, что друг Джамаала может быть мертв, поскольку он находился без сознания в течение 15 минут, пока с ним работали врачи скорой помощи. Полиция поговорила с жертвой, хотя пока никаких арестов произведено не было.

Тем временем, в «Ньюкасле» знают об инциденте и видели видео. Говорят, вопрос будет решаться внутри клуба.

Ласселлс, который присоединился к клубу в 2014 году, остался в резерве во время домашнего поражения «Ньюкасла» от «Ливерпуля» со счетом 1:2 в воскресенье, 27 августа. Он сыграл за «Сорок» 225 матча и является капитаном клуба с 2016 года.

ВИДЕО. Капитан Ньюкасла принял участие в уличной драке. Угрожали застрелить

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Джамал Ласселлс Ньюкасл драка криминал хулиганы выбор редакции
Источник Daily Mail
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