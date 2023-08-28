Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).

Хавбек «сорок» Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет, а уже через 3 минуты защитник красных Вирджил ван Дейк был удален.

Победу гостям, игравшим вдесятером, принес дублья Дарвина Нуньеса в конце игры.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и входит в топ-4 АПЛ.

Премьер-лига. 3-й тур, 27 августа

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2

Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3

Видеообзор матча