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Ньюкасл
27.08.2023 18:30 – FT 1 : 2
Ливерпуль
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28 августа 2023, 00:59 | Обновлено 28 августа 2023, 01:13
73
0

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги

28 августа 2023, 00:59 | Обновлено 28 августа 2023, 01:13
73
0
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).

Хавбек «сорок» Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет, а уже через 3 минуты защитник красных Вирджил ван Дейк был удален.

Победу гостям, игравшим вдесятером, принес дублья Дарвина Нуньеса в конце игры.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и входит в топ-4 АПЛ.

Премьер-лига. 3-й тур, 27 августа

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2

Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
28’
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Энтони Гордон Ньюкасл - Ливерпуль Дарвин Нуньес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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