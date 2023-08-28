Англия28 августа 2023, 00:59 | Обновлено 28 августа 2023, 01:13
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Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги
28 августа 2023, 00:59 | Обновлено 28 августа 2023, 01:13
73
0
В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).
Хавбек «сорок» Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет, а уже через 3 минуты защитник красных Вирджил ван Дейк был удален.
Победу гостям, игравшим вдесятером, принес дублья Дарвина Нуньеса в конце игры.
«Ливерпуль» набрал 7 очков и входит в топ-4 АПЛ.
Премьер-лига. 3-й тур, 27 августа
Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2
Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
28’
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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