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Ньюкасл
27.08.2023 18:30 – FT 1 : 2
Ливерпуль
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Англия
27 августа 2023, 20:30 |
1491
8

АПЛ. Ливерпуль в меньшинстве вырвал волевую победу над Ньюкаслом

Дарвин Нуньес принес «Красным» победу

27 августа 2023, 20:30 |
1491
8
АПЛ. Ливерпуль в меньшинстве вырвал волевую победу над Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресный игровой день третьего тура АПЛ завершался одним из центральных матчей – «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» принимал «Ливерпуль».

«Красные» пропустили на 25-й минуте от Энтони Гордона, а спустя три минуты остались в меньшинстве – красную карточку получил Вирджил Ван Дейк.

Несмотря на это, «Ливерпуль» сумел вырвать волевую победу на выезде. Главным героем встречи стал Дарвин Нуньес, на счету которого дубль в концовке матча.

АПЛ. 3-й тур

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 1:2
Голы: Гордон 25 – Нуньес 81, 90+3
Удаление: Ван Дейк (Ливерпуль) 28

Ранее «Манчестер Сити» вырвал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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igor shmuylo
Супер футбол от ливерпу ля .вмешестве  за 5мин,забить 2 гола и выграть .
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+3
Игорь Хомиченко
Царь Дарвин 
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+3
VARioR
Після пропущеного м'яча і вилучення Ван Дейка вже не вірилося, що Ліверпулю вдасться щось змінити. Другий тайм думав не дивитись, але не пожалів. Заміни  спрацювали. Розв'язка просто неймовірна -- дві помилки захисту Ньюкасла і Нуньєс відразу покарав. А здавалося, що на 99,9% сороки вже свого не віддадуть.
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+1
Gargantua
Ботман учудил конечно. Прервал передачу жопой, скинул себе же на ногу и отлетело на ход Дарвину. Напомнило игру центральных защитников Динамо.
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+1
FootFun1
Нуньєз Боженька!!! Ліверпуль як завжди найкращі!!!
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0
yuriy_kent
Клопа тренер з величезними яєлами
Ризикнув та виграв
Ю невер волк алон
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0
Summertime
Что АПЛ, что УПЛ - красные карточки не жалеют.  И потом играй что умеешь.)
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0
Перець
Прям як Шахтар 
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-3
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