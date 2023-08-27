АПЛ. Ливерпуль в меньшинстве вырвал волевую победу над Ньюкаслом

Воскресный игровой день третьего тура АПЛ завершался одним из центральных матчей – «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» принимал «Ливерпуль».

«Красные» пропустили на 25-й минуте от Энтони Гордона, а спустя три минуты остались в меньшинстве – красную карточку получил Вирджил Ван Дейк.

Несмотря на это, «Ливерпуль» сумел вырвать волевую победу на выезде. Главным героем встречи стал Дарвин Нуньес, на счету которого дубль в концовке матча.

АПЛ. 3-й тур

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы: Гордон 25 – Нуньес 81, 90+3

Удаление: Ван Дейк (Ливерпуль) 28

Ранее «Манчестер Сити» вырвал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед».