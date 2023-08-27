Сити вырывает победу, Астон Вилла спокойно разбирается с Бернли
Закончились 2 матча 3-го тура АПЛ
Сегодня, 27 августа, прошло 2 матча 3-го тура АПЛ. «Бернли» принимал на своем поле «Астон Виллу», а «Ман Сити» отправился в гости к «Шеффилд Юнайтед».
В первом матче дня результат был понятен почти сразу. На 8-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш открыл счет во встрече, а уже на 20-й минуте оформил дубль. На 47-й минуте Лайл Фостер из «Бернли» отыграл один мяч, но разницу в 2 гола восстановил Мусса Диаби.
Интереснее был второй матч. На 37-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, на 63-й все же смог забить, но на 85-й защитник «Шеффилда» Джейден Богл сравнял счет. Казалось, что «Сити» неизбежно потеряет очки, но Родри пушечным выстрелом из пределов штрафной принес «горожанам» победу на 88-й минуте.
АПЛ. 3-й тур, 27 августа.
«Бернли» – «Астон Вилла» – 1:3.
Голы: Фостер, 47 – Кэш, 8, 20, Диаби, 61.
«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:2.
Голы: Богл, 85 – Холанд, 63, Родри, 88.
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