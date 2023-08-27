27 августа на «Бремелл Лейн» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени

Шеффилд Юнайтед

Клуб по итогам 2-го года работы здесь Пола Хеккингботтома (причем не полного, получил обязанности менеджера только осенью 2021-го) оказался достаточно боеспособным, чтобы вполне по делу пробиться в АПЛ, причем путевка назад была прямой, со 2-го места - выше только безоговорочный фаворит Чемпионшипа в лице Бернли. Но на новом-старом уровне клинки выглядят откровенно недостаточно сильными. Да, есть и новички, а на Винисиуса Саузу и вовсе потратили 12 миллионов. Но в итого в АПЛ пока что не получилось зацепиться хотя бы за очко. Сначала было минимальное поражение дома Кристал Пэлас - соперникам хватило единственного мяча Эдуара в начале 2-го тайма. Могли что-то выжать и со встречи против Ноттингем Форест - сравнивали счет, вполне на равных бодались. Но на 89-й минуте Вуд оформил 2:1 в пользу лесников.

Манчестер Сити

Команда достаточно тяжело входит в нынешний сезон. Скорее всего, есть некое пресыщение от трофеев, да и явно недостает (на фоне к тому же ухода Гюндогана и Мареза) ключевого диспетчера, Де Брейне, получившего травму. Не удивительно, что Гвардиола ищет других плеймейкеров типа Пакета. Горожане проиграли в Суперкубке Англии, правда, только по пенальти, позволив перед этим сопернику сравнять в самой концовке. Но при этом с Севильей, в Суперкубке УЕФА, была обратная картина: отыгрались на 1:1 и выиграли послематчевую серию. С Ньюкаслом все решил единственный гол Альвареса. Правда, до этого, в 1-м туре, Бернли на выезде разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

В последний раз Шеффилд выигрывал в 2008-м году, и то в кубковом формате. После этого все 5 матчей выиграл Сити. В том числе и кубковые 3:0 весной этого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок дома отберет очки у чемпиона. Согласимся - гости обязаны выиграть при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,6).