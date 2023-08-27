Англия27 августа 2023, 18:40 | Обновлено 27 августа 2023, 19:00
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Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 18:00 матч 3-го тура Английской Премьер-лиги
27 августа 2023, 18:40 | Обновлено 27 августа 2023, 19:00
133
0
27 августа в 18:00 проходит матч 3-го тура АПЛ, в котором встречаются Ньюкасл и Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
⚫️ HOWAY THE LADS! ⚪️#NEWLIV // #NUFC pic.twitter.com/e2FLLRprZw— Newcastle United FC (@NUFC) August 27, 2023
Here’s how we line up for #NEWLIV 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2023
События матча
28’
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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