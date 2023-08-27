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Чемпионат Англии
Ньюкасл
27.08.2023 18:30 – 45 1 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 августа 2023, 18:40 | Обновлено 27 августа 2023, 19:00
133
0

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 18:00 матч 3-го тура Английской Премьер-лиги

27 августа 2023, 18:40 | Обновлено 27 августа 2023, 19:00
133
0
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа в 18:00 проходит матч 3-го тура АПЛ, в котором встречаются Ньюкасл и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

28’
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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