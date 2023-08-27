27 августа на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 18:30 по киевскому времени

Ньюкасл

Команда принадлежит одному из самых богатых инвесторов мира - королевской семье Саудовской Аравии. Но это дома они по сути никому не подконтрольны, и превращают внутренний чемпионат в сборище звезд, просто их перекупая и умножая зарплату в разы. В условиях АПЛ действуют ограничения, и внутренние, и финансовый фэйр-плей УЕФА. В итоге купить успели Тонали, Харви Барнса и Ливраменто, а вот по Тирни были только переговоры об аренде - приобрести не дает потолок ФФП. Нет, и так при новом инвесторе получилось быстро подняться, и резкое падение на дно таблицы уже по итогам 2022/2023 сменился лигочемпионовским местом. Да и в новом розыгрыше черно-белые солидно стартовали, разгромив крепкую Астон Виллу 5-1. Но потом был поединок с Манчестер Сити, и тот минимально, 1-0, но вполне по делу справился с подопечными Хау.

Ливерпуль

Клуб стал одним из тех свалившихся в кризис грандов, чей спад во многом и предопределил прорыв Ньюкасла. И, конечно же, сейчас красные намерены вернуться если не в борьбу за титул, то хотя бы за место в топ-4. Правда, при покупках явно под основу Мак Аллистера и Собослаи осталась серьезная проблема, в виде синхронного ухода и Хендерсона, и Фабильно в Саудовскую Аравию. Дыру мерсисайдцы пытались закрыть подписанием Кайседо и/или Лавии, но оба в итоге отправились в Челси. Клопп же удивил покупкой в Штутгарте опытного Ватару Эндо. Японец уже дебютировал, с Борнмутом, и помог оформить волевые 3-1 в меньшинстве. Но помним, что до этого была только ничья с Челси.

Статистика личных встреч

Ливерпуль не проигрывает очную дуэль с 2015-го года. Более того, он выиграл все 4 последних поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество сорокам, что играют дома. Но против грандов подопечные Хау пока не впечатляли - ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,82).