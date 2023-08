Лидс близок к аренде защитника Тоттенхэма

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джед Спенс близок к переходу в «Лидс», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 23-летненго Спенса за 1 миллион фунтов. Возможность выкупа в арендное соглашение не включена.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Джед Спенс не играл. В прошлом сезоне за лондонский клуб молодой англичанин сыграл шесть матчей, а также выступал на правах аренды за французский «Реймс», где сыграл десять матчей.

Djed Spence, ready to travel today to Leeds in order to undergo medical as new #LUFC player on loan 🚨🟡🔵



Tottenham set to receive £1m loan fee. No buy option clause included. pic.twitter.com/XesKwOzUfU