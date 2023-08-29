Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс близок к аренде защитника Тоттенхэма
Англия
29 августа 2023, 17:34 | Обновлено 29 августа 2023, 18:31
185
0

Лидс близок к аренде защитника Тоттенхэма

Джед Спенс перейдет в Чемпионшип

29 августа 2023, 17:34 | Обновлено 29 августа 2023, 18:31
185
0
Лидс близок к аренде защитника Тоттенхэма
Twitter (Фабрицио Романо). Джед Спенс

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джед Спенс близок к переходу в «Лидс», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 23-летненго Спенса за 1 миллион фунтов. Возможность выкупа в арендное соглашение не включена.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Джед Спенс не играл. В прошлом сезоне за лондонский клуб молодой англичанин сыграл шесть матчей, а также выступал на правах аренды за французский «Реймс», где сыграл десять матчей.

По теме:
Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии
Астон Вилла рассматривает аренду защитника Барселоны
Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря Фенербахче
Джед Спенс Тоттенхэм Лидс аренда игрока трансферы АПЛ Чемпионшип трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Футбол | 29 августа 2023, 17:12 3
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Футбол | 29 августа 2023, 06:35 11
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе

Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных

Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Теннис | 29.08.2023, 10:41
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Футбол | 29.08.2023, 04:14
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Теннис | 28.08.2023, 23:07
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
27.08.2023, 22:47 25
Другие виды
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 5
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 14
Футбол
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
28.08.2023, 09:42 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем