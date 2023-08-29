Лидс близок к аренде защитника Тоттенхэма
Джед Спенс перейдет в Чемпионшип
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джед Спенс близок к переходу в «Лидс», сообщает Фабрицио Романо.
Клубы согласовали аренду 23-летненго Спенса за 1 миллион фунтов. Возможность выкупа в арендное соглашение не включена.
В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Джед Спенс не играл. В прошлом сезоне за лондонский клуб молодой англичанин сыграл шесть матчей, а также выступал на правах аренды за французский «Реймс», где сыграл десять матчей.
Djed Spence, ready to travel today to Leeds in order to undergo medical as new #LUFC player on loan 🚨🟡🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023
Tottenham set to receive £1m loan fee. No buy option clause included. pic.twitter.com/XesKwOzUfU
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