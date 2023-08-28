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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя
Франция
28 августа 2023, 17:52 |
135
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя

Фрозиноне арендовал Пола Лиролу

28 августа 2023, 17:52 |
135
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя
Twitter (Фабрицио Романо). Пол Лирола

Новичок итальянской Серии А «Фрозиноне» арендовал защитника французского «Марселя» Пола Лиролу.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает возможность выкупа 26-летнего испанца.

В нынешнем сезоне в составе «Марселя» Лирола не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в испанском «Эльче», за который сыграл 13 матчей и забил один гол.

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Пол Лирола Марсель Фрозиноне трансферы Лиги 1 трансферы Серии A аренда игрока трансферы
Источник ФК Марсель
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