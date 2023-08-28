ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя
Фрозиноне арендовал Пола Лиролу
Новичок итальянской Серии А «Фрозиноне» арендовал защитника французского «Марселя» Пола Лиролу.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает возможность выкупа 26-летнего испанца.
В нынешнем сезоне в составе «Марселя» Лирола не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в испанском «Эльче», за который сыграл 13 матчей и забил один гол.
Good luck, Pol Lirola! 🇪🇸— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 28, 2023
Our fullback joins @Frosinone1928 on loan for the season with an option to make the move permanent. https://t.co/yM5fJeimKR
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