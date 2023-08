ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя

Новичок итальянской Серии А «Фрозиноне» арендовал защитника французского «Марселя» Пола Лиролу.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает возможность выкупа 26-летнего испанца.

В нынешнем сезоне в составе «Марселя» Лирола не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в испанском «Эльче», за который сыграл 13 матчей и забил один гол.

Good luck, Pol Lirola! 🇪🇸



Our fullback joins @Frosinone1928 on loan for the season with an option to make the move permanent. https://t.co/yM5fJeimKR