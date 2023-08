Возвращение к «особенному»: Рома может оформить переход Лукаку уже сегодня

Римская «Рома» очень близка к подписанию нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянцы хотят оформить переход бельгийца уже сегодня. Они планируют арендовать 30-летнего страйкера за 5 миллионов евро, но сделка не должна включать обязательную опцию выкупа.

В сезоне 2017/18 Жозе Моуриньо приобрел Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за 84.7 миллионов евро. В том сезоне бельгиец провел 51 матч, забив 27 голов и отдав 9 ассистов. До этого Лукаку пересекался с Жозе в «Челси».

AS Roma want Romelu Lukaku deal to be done by today 🟡🔴🇧🇪 #ASRoma



Negotiations took place also on Sunday night with Chelsea and player side after €5m loan fee proposal. Roma are really pushing to get it sealed.



No mandatory buy clause included in the deal. pic.twitter.com/k8xpGE3zeB