Одноклубник Трубина перейдет в чемпионат Греции

Греческий «ПАОК» близок к аренде полузащитника португальской «Бенфики» Суалихо Мейте, сообщает Фабрицио Романо.

В условия аренды 29-летнего француза входит возможность выкупа за 4 миллиона евро и 30% от последующей продажи, если «ПАОК» ею воспользуется. В ближайшее время Мейте пройдет медосмотр в греческом клубе.

Прошлый сезон Суалихо Мейте провел в аренде в итальянском «Кремонезе», за который сыграл 35 матчей и сделал две результативные передачи.

