Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат не вошел в заявку итальянской «Фиорентины» на сезон-2023/24, сообщает Фабрицио Романо.

27-летний Амрабат намерен уйти из итальянского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Один из главных претендентов на марокканца — английский «Манчестер Юнайтед», который интересуется им с конца июня. Тем не менее официального предложения «Фиорентина» не получала — итальянцы сообщили «МЮ» условия трансфера Амрабата, однако англичане выжидают.

В прошлом сезоне в составе «Фиорентины» Софьян Амрабат сыграл 49 матчей и отдал одну результативную передачу.