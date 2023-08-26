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  4. Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне
Италия
26 августа 2023, 12:59 |
336
0

Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне

Полузащитник хочет покинуть клуб до закрытия трансферного окна

26 августа 2023, 12:59 |
336
0
Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне
Twitter (Фабрицио Романо). Софьян Амрабат

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат не вошел в заявку итальянской «Фиорентины» на сезон-2023/24, сообщает Фабрицио Романо.

27-летний Амрабат намерен уйти из итальянского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Один из главных претендентов на марокканца — английский «Манчестер Юнайтед», который интересуется им с конца июня. Тем не менее официального предложения «Фиорентина» не получала — итальянцы сообщили «МЮ» условия трансфера Амрабата, однако англичане выжидают.

В прошлом сезоне в составе «Фиорентины» Софьян Амрабат сыграл 49 матчей и отдал одну результативную передачу.

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Источник Фабрицио Романо
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