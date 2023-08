Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат не вошел в заявку итальянской «Фиорентины» на сезон-2023/24, сообщает Фабрицио Романо.

27-летний Амрабат намерен уйти из итальянского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Один из главных претендентов на марокканца — английский «Манчестер Юнайтед», который интересуется им с конца июня. Тем не менее официального предложения «Фиорентина» не получала — итальянцы сообщили «МЮ» условия трансфера Амрабата, однако англичане выжидают.

В прошлом сезоне в составе «Фиорентины» Софьян Амрабат сыграл 49 матчей и отдал одну результативную передачу.

Sofyan Amrabat, not part of Fiorentina squad as he has decided to wait for a move until the end of the window; Manchester United, priority since end of June 🔴🇲🇦



No official bid from United to Fiorentina yet. United are informed on deal conditions but waiting on outgoings. pic.twitter.com/g5q1RRjrWx