Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-лидер Шахтера ведет переговоры с саудовским клубом Аль-Шабаб
Саудовская Аравия
25 августа 2023, 22:15 |
1147
0

Экс-лидер Шахтера ведет переговоры с саудовским клубом Аль-Шабаб

Дуглас Коста может стать еще одной звездой, которая переберется в Про-лигу

25 августа 2023, 22:15 |
1147
0
Экс-лидер Шахтера ведет переговоры с саудовским клубом Аль-Шабаб
instagram.com/douglascosta. Дуглас Коста

32-летний экс-лидер «Шахтера» Дуглас Коста, который в настоящий момент выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси», может вскоре переехать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает трансферный эксперт из Саудовской Аравии Хайтам эль-Имани, переговоры с Дугласом Костой в настоящий момент ведет клуб тамошней Про-лиги «Аль-Шабаб».

Отмечается, что в настоящий момент в диалоге сторон нет какого-то прорыва, однако сделка все еще считается возможной.

Контракт Дугласа Косты с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до 31 декабря нынешнего года. В МЛС-2023 на счету вингера 11 матчей и 4 результативные передачи.

В мае сообщалось, что бразильский суд вынес постановление об аресте Дугласа Косты на территории страны за неуплату алиментов.

По теме:
Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это»
ПЕТИ: «Кайседо и Лавия перешли в Челси из-за денег, я бы выбрал Ливерпуль»
Все-таки в Шахтер? Палмейрас согласился продать Кевина этим летом
Аль-Шабаб Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси Шахтер Донецк трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Бокс | 25 августа 2023, 05:55 0
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа

Американец поставил на украинского чемпиона

Мудрик стал почетным гражданином города Красноград
Футбол | 25 августа 2023, 17:56 25
Мудрик стал почетным гражданином города Красноград
Мудрик стал почетным гражданином города Красноград

Футболиста отметили на малой родине

ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
Футбол | 25.08.2023, 21:50
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Футбол | 25.08.2023, 11:56
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Футбол | 25.08.2023, 12:10
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
24.08.2023, 21:58 41
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 7
Футбол
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
23.08.2023, 23:00 1
Футбол
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 44
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
24.08.2023, 23:28 26
Футбол
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
24.08.2023, 19:18 14
Теннис
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
23.08.2023, 22:34
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем