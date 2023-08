Экс-лидер Шахтера ведет переговоры с саудовским клубом Аль-Шабаб

32-летний экс-лидер «Шахтера» Дуглас Коста, который в настоящий момент выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси», может вскоре переехать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает трансферный эксперт из Саудовской Аравии Хайтам эль-Имани, переговоры с Дугласом Костой в настоящий момент ведет клуб тамошней Про-лиги «Аль-Шабаб».

Отмечается, что в настоящий момент в диалоге сторон нет какого-то прорыва, однако сделка все еще считается возможной.

Douglas Costa to Al Shabab is a possibility. Talks ongoing, not advanced at the moment. pic.twitter.com/NMEeJbIWur