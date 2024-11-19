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Лига наций
19 ноября 2024, 19:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:00
1374
1

Сабо рассказал, в каком случае Украина победит Албанию в матче Лиги наций

Поединок начнется в 21:45 по Киеву

19 ноября 2024, 19:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:00
1374
1
Сабо рассказал, в каком случае Украина победит Албанию в матче Лиги наций
Йожеф Сабо

Прославленный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался о матче сборной Украины против Албании в Лиге наций.

Что думаете об Албании, как о сопернике сине-желтых в сегодняшнем матче?

– Прежний состав сборной Украины был способен обыграть и грузин, и албанцев без чрезмерных усилий. А вот нынешнему положительные результаты почему-то даются с большими потугами. Относительно сегодняшнего соперника могу сказать, что Албания – это достаточно неуступчивая команда, которая способна доставить хлопот Украине. Один из ее главных козырей – скорость. Албанские футболисты научились играть в футбол и демонстрировать хорошее качество игры, поэтому имеют большое представительство в различных национальных чемпионатах Европы.

В сегодняшнем матче сборную Украины устроит только победа. По вашему мнению, это ей по силам?

– Конечно. Победа нашим ребятам очень нужна, и все мы будем болеть за них у экранов. По моему мнению, одержать ее сборная Украины сможет в том случае, если будет играть в Албании так, как против грузинской сборной.

19 ноября сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Албании.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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GloryUkraine
А я впевнений, що Україна переможе Албанію.
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