Сабо рассказал, в каком случае Украина победит Албанию в матче Лиги наций

Прославленный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался о матче сборной Украины против Албании в Лиге наций.

– Что думаете об Албании, как о сопернике сине-желтых в сегодняшнем матче?

– Прежний состав сборной Украины был способен обыграть и грузин, и албанцев без чрезмерных усилий. А вот нынешнему положительные результаты почему-то даются с большими потугами. Относительно сегодняшнего соперника могу сказать, что Албания – это достаточно неуступчивая команда, которая способна доставить хлопот Украине. Один из ее главных козырей – скорость. Албанские футболисты научились играть в футбол и демонстрировать хорошее качество игры, поэтому имеют большое представительство в различных национальных чемпионатах Европы.

– В сегодняшнем матче сборную Украины устроит только победа. По вашему мнению, это ей по силам?

– Конечно. Победа нашим ребятам очень нужна, и все мы будем болеть за них у экранов. По моему мнению, одержать ее сборная Украины сможет в том случае, если будет играть в Албании так, как против грузинской сборной.

19 ноября сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Албании.