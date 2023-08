ФФП пока не позволяет Барселоне подписать Канселу

Каталонская «Барселона» испытывает сложности с подписанием правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний игрок сегодня должен был приехать в Испанию, но по правилам ФФП каталонцы все еще не имеют права заявить португальца, поэтому Жоау остался в Манчестере.

Несмотря на эти проблемы, все стороны переговоров уверены, что Канселу окажется в столице Каталонии.

С 2016 года Жоау играет за сборную Португалии. За это время он успел отыграть 44 игры за национальную команду и забить в них 8 голов.

