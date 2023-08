Ляпорт объявил о том, что покинет Манчестер Сити

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в своем твиттере попрощался с болельщиками команды.

«Уважаемые горожане, сегодня я хотел поделиться с вами историей... Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Много воспоминаний, которые я навсегда сохраню у своего сердца», – написал Ляпорт.

Отметим, что, скорее всего, защитник продолжит карьеру в Аль-Насре. Как стало известно ранее, «Сити» получит за трансфер 30 миллионов евро плюс бонусы, а сам Ляпорт – трехлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...



It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi