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Англия
24 августа 2023, 02:54 | Обновлено 24 августа 2023, 02:59
86
0

Ляпорт объявил о том, что покинет Манчестер Сити

Скорее всего, защитник перейдет в «Аль-Наср»

24 августа 2023, 02:54 | Обновлено 24 августа 2023, 02:59
86
0
Ляпорт объявил о том, что покинет Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в своем твиттере попрощался с болельщиками команды.

«Уважаемые горожане, сегодня я хотел поделиться с вами историей... Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Много воспоминаний, которые я навсегда сохраню у своего сердца», – написал Ляпорт.

Отметим, что, скорее всего, защитник продолжит карьеру в Аль-Насре. Как стало известно ранее, «Сити» получит за трансфер 30 миллионов евро плюс бонусы, а сам Ляпорт – трехлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.

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Источник Sport.ua
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