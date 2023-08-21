Романо: Эмерик Ляпорт переходит в Аль-Наср
Защитник «Манчестер Сити» в шаге от «Аль-Насра»
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт скоро станет игроком «Аль-Насра», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Все стороны переговорного процесса пришли к согласию, испанец вскоре должен пройти медосмотр.
«Манчестер Сити» получит за своего игрока сумму около 30 миллионов евро с учетом бонусов.
29-летний испанец подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость действующего игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.
Aymeric Laporte to Al Nassr, here we go! Agreement reached also on player side — salary in excess of $20m, medical booked 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023
Laporte will sign until June 2026.
Man City to receive package close to €30m.
🇵🇹🇪🇸 Otávio and Laporte will join Al Nassr next week. pic.twitter.com/aMKIEgX9PM
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