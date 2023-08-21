Романо: Эмерик Ляпорт переходит в Аль-Наср

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт скоро станет игроком «Аль-Насра», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Все стороны переговорного процесса пришли к согласию, испанец вскоре должен пройти медосмотр.

«Манчестер Сити» получит за своего игрока сумму около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

29-летний испанец подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость действующего игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.