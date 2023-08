Барселона согласовала аренду Канселу

Испанская «Барселона» согласовала аренду крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Николо Скира.

«Барселона» арендует 29-летнего Канселу на один год с правом выкупа. Контракт с самим футболистом может быть продлен на четыре года.

Ранее Жоау Канселу уже играл в Испании с 2014 по 2018 год. Тогда в составе «Валенсии» за четыре сезона португалец сыграл 91 матч и забил четыре гола.

Напомним, что «Манчестер Сити» отдаст полузащитника Максимо Перроне в аренду другому испанскому клубу, «Лас-Пальмас».

