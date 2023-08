Кейн теперь с Генри. Семья форварда Баварии пережила радостное событие

В воскресенье, 20 августа, супруга англичанина Гарри Кейна Кейт родила сына.

Мальчика назвали Генри. Нападающий «Баварии» сообщил об этом в своем твиттере.

«Добро пожаловать в этот мир, Генри Эдвард Кейн. Мы любим тебя, малыш», – написал Кейн.

Мюнхенская «Бавария» уведомила о том, что Кейн в связи с рождением сына пропустит открытую утреннюю тренировку команды, которая запланирована на вторник, 22 августа.

Напомним, Гарри Кейн и его жена Кейт уже воспитывают троих детей – двух дочерей и сына.

Welcome to the world Henry Edward Kane. 20/8/2023. Love you baby boy! 💙👶🏼 pic.twitter.com/Z1FjWwO3Oi