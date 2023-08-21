Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики
Одиссеас Влаходимос является главной целью манкунианцев
Английский «Манчестер» Юнайтед серьезно заинтересовался греческим вратарем «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что 29-летний игрок покинет португальский клуб. «Красные дьяволы» сделали Одиссеаса главным вариантом на место запасного голкипера, которое освободится, если Дин Гендерсон уйдет в «Кристалл Пелас».
В этом сезоне грек провел 1 игру в чемпионате Португалии, пропустив в ней 3 гола от Боавишты. На второй тур чемпионата против «Эштрелы» он остался вне заявки.
EXCL: Manchester United now exploring move for Odisseas Vlachodimos who’s expected to leave Benfica 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023
Vlachodimos, top of Man Utd list as new backup GK in case Dean Henderson joins Crystal Palace or Forest. pic.twitter.com/jIqaYdTFWb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Жерсон Родригеш помог «Сивасспору» обыграть «Газиантеп»