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  4. Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики
Англия
21 августа 2023, 13:15 |
252
0

Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики

Одиссеас Влаходимос является главной целью манкунианцев

21 августа 2023, 13:15 |
252
0
Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Одиссеас Влаходимос

Английский «Манчестер» Юнайтед серьезно заинтересовался греческим вратарем «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что 29-летний игрок покинет португальский клуб. «Красные дьяволы» сделали Одиссеаса главным вариантом на место запасного голкипера, которое освободится, если Дин Гендерсон уйдет в «Кристалл Пелас».

В этом сезоне грек провел 1 игру в чемпионате Португалии, пропустив в ней 3 гола от Боавишты. На второй тур чемпионата против «Эштрелы» он остался вне заявки.

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Одиссеас Влаходимос Манчестер Юнайтед Бенфика трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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