Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики

Английский «Манчестер» Юнайтед серьезно заинтересовался греческим вратарем «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что 29-летний игрок покинет португальский клуб. «Красные дьяволы» сделали Одиссеаса главным вариантом на место запасного голкипера, которое освободится, если Дин Гендерсон уйдет в «Кристалл Пелас».

В этом сезоне грек провел 1 игру в чемпионате Португалии, пропустив в ней 3 гола от Боавишты. На второй тур чемпионата против «Эштрелы» он остался вне заявки.

