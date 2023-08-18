Ливерпуль готов заплатить за Гравенберха 35 миллионов евро
«Ливерпуль» подготовил предложение «Баварии»
Английский «Ливерпуль» подготовил предложение немецкой «Баварии» по трансферу полузащитника Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира.
За 21-летнего нидерландца «Ливерпуль» готов заплатить 30-35 миллионов евро. Нынешний контракт Гравенберха действует до лета 2027 года.
В прошлом сезоне в составе немецкого клуба Гравенберх сыграл 37 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Кроме «Ливерпуля», трансфером Гравенберха интересуется также «Манчестер Юнайтед».
#Liverpool are still interested in Ryan #Gravenberch. Jurgen #Klopp loves him and working to try to sign the dutch midfielder. #LFC are ready to offer 30-35M to close the deal with #BayernMunich. #transfers https://t.co/bOKsKLWlRL— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2023
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