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Германия
18 августа 2023, 20:18 | Обновлено 18 августа 2023, 20:35
537
0

Ливерпуль готов заплатить за Гравенберха 35 миллионов евро

«Ливерпуль» подготовил предложение «Баварии»

18 августа 2023, 20:18 | Обновлено 18 августа 2023, 20:35
537
0
Ливерпуль готов заплатить за Гравенберха 35 миллионов евро
AFP. Райан Гравенберх

Английский «Ливерпуль» подготовил предложение немецкой «Баварии» по трансферу полузащитника Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира.

За 21-летнего нидерландца «Ливерпуль» готов заплатить 30-35 миллионов евро. Нынешний контракт Гравенберха действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне в составе немецкого клуба Гравенберх сыграл 37 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Кроме «Ливерпуля», трансфером Гравенберха интересуется также «Манчестер Юнайтед».

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Источник Николо Скира
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