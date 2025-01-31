«Большая потеря». Дулуб оценил вероятность ухода Бражко из Динамо

Известный тренер Олег Дулуб оценил вероятность перехода Владимира Бражко в Английскую Премьер-лигу. Специалист объяснил, как эта потеря может отразиться на игре «Динамо».

– Буквально на этой неделе появились слухи, что «Вулвергемптон» интересуется Бражком. Это может быть следствием его игры в ЛЕ? Или все же выступлений в УПЛ/ЛЧ или за взрослую и молодежную сборную Украины?

– Думаю, что ЛЕ не была маркером, за что бы зацепились и начали смотреть «кто такой Бражко». Его, видимо, смотрели, когда играл в чемпионате и сборных. Или в квалификации ЛЧ, потому что «Динамо» очень ярко начало еврокубковую кампанию. Нельзя было не заметить, как хорошо Владимир выглядел в этих матчах.

Что касается перспектив, сложно сказать, поскольку осталось три дня до конца трансферного окна. Всё может измениться в любой момент. Но для «Динамо» это точно будет потеря, – сказал Дулуб.