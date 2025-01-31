Шовковский провел юбилейный матч на посту главного тренера Динамо
Наставник киевлян отпраздновал юбилей победой
Победа над РФШ (1:0) стала лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 60-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 45 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы в общей сложности 41 встречу выиграли, 10 завершили вничью и 9 проиграли, 126 мячей забили, 55 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 15 крупных и 5 волевых побед. В пассиве – 3 крупных поражения.
Поединок с РФШ стал юбилейным и для автора победного гола Александра Пихаленка – 30-м в еврокубковых турнирах. 13 встреч он отыграл в Лиге Европе, 10 – в Лиге конференций и 7 – в Лиге чемпионов. 15 матчей Александр провел за «Днепр-1», 11 – за «Динамо» и 4 – за «Мариуполь».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
26.11.2023
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
2:0 (д)
|
20-й
|
13.04.2024
|
Чемпионат Украины
|
Александрия
|
1:0 (г)
|
30-й
|
31.07.2024
|
Лига чемпионов
|
Партизан
|
3:0 (г)
|
40-й
|
21.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
0:0 (д)
|
50-й
|
07.11.2024
|
Лига Европы
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
|
60-й
|
30.01.2025
|
Лига Европы
|
РФШ
|
1:0 (д)
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