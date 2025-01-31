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Лига Европы
31 января 2025, 13:57 | Обновлено 31 января 2025, 14:01
289
2

Шовковский провел юбилейный матч на посту главного тренера Динамо

Наставник киевлян отпраздновал юбилей победой

31 января 2025, 13:57 | Обновлено 31 января 2025, 14:01
289
2
Шовковский провел юбилейный матч на посту главного тренера Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Победа над РФШ (1:0) стала лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 60-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 45 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы в общей сложности 41 встречу выиграли, 10 завершили вничью и 9 проиграли, 126 мячей забили, 55 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 15 крупных и 5 волевых побед. В пассиве – 3 крупных поражения.

Поединок с РФШ стал юбилейным и для автора победного гола Александра Пихаленка – 30-м в еврокубковых турнирах. 13 встреч он отыграл в Лиге Европе, 10 – в Лиге конференций и 7 – в Лиге чемпионов. 15 матчей Александр провел за «Днепр-1», 11 – за «Динамо» и 4 – за «Мариуполь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

26.11.2023

Чемпионат Украины

Рух

2:0 (д)

20-й

13.04.2024

Чемпионат Украины

Александрия

1:0 (г)

30-й

31.07.2024

Лига чемпионов

Партизан

3:0 (г)

40-й

21.09.2024

Чемпионат Украины

Рух

0:0 (д)

50-й

07.11.2024

Лига Европы

Ференцварош

0:4 (д)

60-й

30.01.2025

Лига Европы

РФШ

1:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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McLay
Шовковський при всій повазі, можливо хороший наставник, але зовсім не тренер!
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