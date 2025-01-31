Шовковский провел юбилейный матч на посту главного тренера Динамо

Победа над РФШ (1:0) стала лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 60-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 45 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы в общей сложности 41 встречу выиграли, 10 завершили вничью и 9 проиграли, 126 мячей забили, 55 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 15 крупных и 5 волевых побед. В пассиве – 3 крупных поражения.

Поединок с РФШ стал юбилейным и для автора победного гола Александра Пихаленка – 30-м в еврокубковых турнирах. 13 встреч он отыграл в Лиге Европе, 10 – в Лиге конференций и 7 – в Лиге чемпионов. 15 матчей Александр провел за «Днепр-1», 11 – за «Динамо» и 4 – за «Мариуполь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо