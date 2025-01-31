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Сборная УКРАИНЫ
31 января 2025, 14:17 | Обновлено 31 января 2025, 14:27
349
0

Европейские сборные. УАФ сообщила, с кем сыграет «молодежка» в марте

Подопечные Мельгосы сыграют с Польшей и Словенией

31 января 2025, 14:17 | Обновлено 31 января 2025, 14:27
349
0
Европейские сборные. УАФ сообщила, с кем сыграет «молодежка» в марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

Молодежная сборная Украины (U-21) проведет два контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2025, где на групповом этапе украинская сборная померяется силами с датчанами, финнами и нидерландцами.

Как сообщает УАФ, соперниками подопечных Унаи Мельгосы в контрольных матчах станут сборные Словении и Польши. Контрольные матчи запланированы на 21 и 25 марта соответственно.

  • 21 марта. Украина U-21 – Словения U-21
  • 25 марта. Польша U-21 – Украина U-21.

Ранее сообщалось, что тренер Украины U-21 прокомментировал жеребьевку Евро-2025 и соперников

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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