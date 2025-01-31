Сборная УКРАИНЫ31 января 2025, 14:17 | Обновлено 31 января 2025, 14:27
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Европейские сборные. УАФ сообщила, с кем сыграет «молодежка» в марте
Подопечные Мельгосы сыграют с Польшей и Словенией
31 января 2025, 14:17 | Обновлено 31 января 2025, 14:27
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Молодежная сборная Украины (U-21) проведет два контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2025, где на групповом этапе украинская сборная померяется силами с датчанами, финнами и нидерландцами.
Как сообщает УАФ, соперниками подопечных Унаи Мельгосы в контрольных матчах станут сборные Словении и Польши. Контрольные матчи запланированы на 21 и 25 марта соответственно.
- 21 марта. Украина U-21 – Словения U-21
- 25 марта. Польша U-21 – Украина U-21.
Ранее сообщалось, что тренер Украины U-21 прокомментировал жеребьевку Евро-2025 и соперников
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