Европейские сборные. УАФ сообщила, с кем сыграет «молодежка» в марте

Молодежная сборная Украины (U-21) проведет два контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2025, где на групповом этапе украинская сборная померяется силами с датчанами, финнами и нидерландцами.

Как сообщает УАФ, соперниками подопечных Унаи Мельгосы в контрольных матчах станут сборные Словении и Польши. Контрольные матчи запланированы на 21 и 25 марта соответственно.

21 марта. Украина U-21 – Словения U-21

25 марта. Польша U-21 – Украина U-21.

Ранее сообщалось, что тренер Украины U-21 прокомментировал жеребьевку Евро-2025 и соперников