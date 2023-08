Гравенберх может перебраться в Англию

Полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх может перебраться в Английскую Премьер-лигу этим летом.

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на этой неделе сделали официальные предложения о покупке хавбека. «Бавария» не планирует продавать голландца.

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках чемпионата Германии и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года.

По информации портала Transfermarkt ценник Гравенберха составляет 30 миллионов евро.

Manchester United and Liverpool called again this week to be informed about Ryan Gravenberch situation 🔴🇳🇱



Understand Bayern position remains the same as of today — no intention to sell Gravenberch.



Both #MUFC and #LFC remain keen in case of last minute changes. pic.twitter.com/YV51ukkfnK